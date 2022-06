Il ritmo di De Piscopo strega Casale Monferrato

Si è cantato e ballato ieri sera anche al castello di Casale Monferrato con Tullio De Piscopo, ospite insieme al suo gruppo e alla voce di Patrizia Conte del Monfrà JazzFest.

Il batterista napoletano per due ore e mezza ha conquistato il pubblico casalese attraversando con la sua musica un'infinita varietà di ritmi e generi tra blues e jazz reinterpretando anche dei classici napoletani, l'omaggio a Pino Daniele, fino all'immancabile "Andamento lento". Il Monfrà Jazz Fest prosegue per tutta l'estate fino all'11 settembre. In tutto oltre 40 concerti con 150 artisti.