Ultimo fa cantare l'Olimpico di Torino

Uno stadio Olimpico grande torino ieri sera sold out per l'attesissimo concerto di Ultimo. I suoi fan lo attendevano da due anni, quando il suo tour fu annullato per la pandemia. Ieri sera per è stata una vera e propria festa per il ritorno alla vita normale. Una serata sulle note dei suoi più grandi successi da Pianeti del 2017 all'ultimo album Solo dell'anno scorso, passando per Peter Pan e Colpa delle favole. Quest'anno la prima data è stata a Bibione ma non poteva mancare Torino, che ieri sera - ha condiviso il cantante sui social - è stata indescrivibile.