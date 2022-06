Willy Gnonto tra i bambini del camp estivo del suo primo allenatore Rino Molle

Willy Gnonto a Verbania ha incontrato i bambini del Lago Maggiore summer camp organizzato dal suo primo allenatore Rino Molle questa settimana nei campi di Possaccio.

Entusiasmo e curiosità di ragazzi e bambini. Gnonto non si è sottratto, ha parlato dei suoi sogni da bambino. Tanti autografi, abbracci e selfie con l'attaccante dello Zurigo, che potrebbe tornare in Italia. «Se sono arrivato a questo punto devo dire grazie ai miei genitori e ai loro sacrifici". “Senza sacrifici non si arriva da nessuna parte”, ha consigliato ai ragazzi.