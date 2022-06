Una Sula italiana

E' il primo avvistamento italiano ed è anche un segnale di come il nostro Paese si stia tropicalizzando velocemente. A Ischia gli ornitologi fotografano una Sula, uccello marino tipico delle zone tropicali e dei climi caldi. Normalmente in Atlantico frequenta le Antille e le coste dell'Africa; nel Pacifico, fino all'Australia o in Sud America. Adesso da noi cerca casa… Interviste all'ornitologo dell'ass. Ardea Rosario Balestrier e al direttore dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno, Antonino Miccio.