Acqui Terme capitale degli scacchi

Studia la mossa giusta una leggenda degli scacchi come Nigel Short, contro il canadese Plotkin: è anche grazie a lui che l'Inghilterra si è laureata, ad Acqui Terme, campione del mondo a squadre Fide nelle categorie over 50 e over 65.

Sono state 44 le squadre che si sono date battaglia nell'evento organizzato dalle società sportive Scaccomatto di Torino e dalla trentina Arco World chess. E non è la prima volta per la città termale.

Matematici, ma anche creativi: nell'era dell'intelligenza artificiale, gli scacchi hanno sempre qualcosa da dire.

Ottimo terzo posto dell'Italia nella categoria over 50: nel nostro Paese, il movimento sta crescendo.



Servizio di Massimo Lanari

Interviste a: Nigel Povah - Scacchista Inghilterra over 65, Michele Cordara - Scaccomattissimo, Cristina Pernici Rigo - Arco world chess, Giulio Borgo - Scacchista Italia over 50, Luigi Maggi - Presidente Federazione scacchistica italiana