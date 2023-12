Dal passato al presente. Come sono cambiati gli strumenti e le tecnologie per le previsioni del tempo. Un documento eccezionale dalla Teche RAI: per la prima volta, è il 1960, l'allora Tenente Colonnello Edmondo Bernacca, porta la televisione dietro le quinte dei servizi Meteo. Diventerà un personaggio familiare per tutti, un appuntamento quotidiano per gli italiani. In questi giorni nasce Italia Meteo, Agenzia nazionale per la Meteorologia e la Climatologia. La versione integrale di TGR Leonardo “La fabbrica del tempo” su www.archivissima.it/2022 e www.teche.rai.it