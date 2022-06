Rifugi 4.0. Come la pandemia ha cambiato l'ospitalità ad alta quota

Si fa presto a dire rifugio. Alle prese con la pandemia, il rincaro dei costi energetici, il divario digitale, e quest'anno anche un nemico pressochè sconosciuto ad alta quota: la siccità.

Eppure proprio quest'anno la riapertura delle strutture ha trainato un turismo che non si vedeva da tempo, con il ritorno degli stranieri.

E allora il rifugio 4.0 per sopravvivere deve stare al passo coi tempi, per capire come, meglio partire dai numeri.

Secondo uno studio sul turismo di montagna post lockdown del prof Riccardo Beltramo dell'università di Torino, il covid ha sì dimezzato i coperti, ma anche fornito l'opportunità di cambiare l'offerta di ospitalità.

servizio di Chiara Pottini

Montaggio Enrica Politano