L'Atlantico è più stretto grazie ai piemontesi d'Argentina

“Io sempre dico che noi siamo italiani che parliamo lo spagnolo”.

Un rapporto che anziché diradarsi si fa nel tempo più intenso e le parole di Edelvio Sandrone, presidente della Fapa, Federazione che riunisce tutte le associazioni dei piemontesi d'Argentina ne sono testimonianza.

Un legame che nasce familiare ma affetti e ricordi proiettano nel futuro. 1876: il governo argentino vara una legge per incentivare l'immigrazione. C'è bisogno di manodopera, di forze nuove e giovani disposte al sacrificio e al duro lavoro nei campi. Dal Piemonte - Giancarlo Lìbert lo riporta nel suo "L'emigrazione piemontese nel mondo" - in quel primo anno partirono in 731. Solo dopo dieci anni sarebbero stati già 40mila.

Tracce di quella storia si ritrovano a Frossasco, al Museo Museo Regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo. Mentre Oltreoceano è proprio la FAPA il locomotore che restringe l'Atlantico.

“E' una storia non bella, perché è una storia di grande sacrificio. Una storia dove loro hanno fatto uno sforzo tremendo”, ricorda Sandrone.

Oggi quel mondo lontano è così diverso da allora. E l'orgoglio delle radici rispunta da quei terreni che con nonni e bisnonni ricominciarono a dare frutti.

Il mondo gira così, è una ruota. In questo momento i piemontesi hanno passato la parte più difficile. Possiamo cominciare a scendere. Non abbiamo più vergogna a dire che siamo piemontesi. Non abbiamo più vergogna di parlarlo il piemontese. Abbiamo diversi gruppi Whatsapp in Argentina. Per esempio questo gruppo: "Parloma Piemontèis". Loro scrivono e parlano soltanto in piemontese.

La lingua non solo per capirsi. Ma anche per mantenere vivo quel legame. Come insegna l'argentino di origini piemontesi più celebre, Papa Francesco.

Laura Moro è nata a Torino ma vive in Argentina da quando ha 10 anni. E organizza corsi di lingua piemontese:

"E' una lingua di comunicazione corrente ancora adesso. Abbiamo iniziato questo corso l'anno scorso. E abbiamo pensato: chissà, magari qualcuno si iscriverà. Pensavamo una quarantina… Abbiamo dovuto chiudere in cento perché la piattaforma online per lavorare non ammetteva più di 100 persone".

A settembre è in programma un viaggio in Piemonte. Atteso con ansia sia da chi ha qualche anno in più sia dai giovani argentini di origini piemontesi

"Da noi è un sacrificio andare in Italia. Il costo è grande. Però è più grande l'amore per la terra italiana", sottolinea Edelvio Sandrone.

"Conosco molte persone che hanno già potuto viaggiare... Fossano, Cavallermaggiore... E' un'esperienza unica. Viene la pelle d'oca a pensare che stai camminando dove camminò il tuo stesso sangue", spiega Maxi Costantino, che è presidnete del gruppo giovani della Fapa.

Capirsi, proprio come in quel lontano 1876, non sarà un grosso problema.