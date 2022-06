Nuovi treni verso il mare, debutta l'esperimento di Trenitalia

Si parte, quattro corse ogni fine settimana per il mare

Servizio di Martino Villosio, montaggio di Cristiano Gaviglio

Ore sei e venti di domenica mattina. Stazione porta nuova. Si parte per il mare. Ma per una riviera diversa, dall'immaginario del tipico week-end balneare sabaudo. L'esperimento di Trenitalia ha debuttato lo scorso week-end. quattro corse ogni fine settimana, tra andata e ritorno, sostenute dalle regioni emilia romagna e Piemonte.

Partenza da torino, fermate ad asti, Alessandria e Voghera. L'arrivo, senza cambi, sul mare dell'adriatico con possibilità di rientro in serata. Ed ecco allora un nuovo treno del mare, nello scorso fine settimana scelto da mille piemontesi. Altri cinquecento lo hanno usato sabato. Quasi tutti, domenica, erano in viaggio per brevi soggiorni. Un viaggio dettato anche dal caro benzina.