Le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo di Rai Meteo

Nel pomeriggio di venerdì si raggiungerà l’apice dell’ondata di caldo in Piemonte, con temperature oltre i 34-37°C su tutta la pianura ma con picchi addirittura fino a 39-40°C non esclusi tra basso Vercellese e Alessandrino orientale. Si potranno raggiungere e superare anche alcuni record storici di caldo per il mese di luglio.

Temperature molto elevate anche in montagna, con massime fino a 30-32°C fin verso i 1.000-1.200 metri di quota e zero termico superiore ai 4.500 metri. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, alcuni temporali di calore potranno formarsi sui rilievi di Canavese, Torinese e Cuneese, con possibile interessamento anche dei settori pedemontani adiacenti e delle vicine pianure.

Anche nel pomeriggio di sabato sono attesi temporali di calore - localmente forti - in formazione sulle Alpi, a tratti in successiva estensione anche verso le pianure tra basso Torinese, Cuneese, Ovest Astigiano e sul Lago Maggiore, in esaurimento comunque entro il tramonto. A seguire, possibile temporaneo smorzamento del caldo tra il 26 e il 29 luglio, con un aumento della tendenza temporalesca un po’ su tutta la regione, dove non si esclude una fase con fenomeni a tratti intensi specie su Alpi e su alcuni tratti pianeggianti a Nord del Po, prima del ritorno del caldo atteso per l’inizio di agosto.