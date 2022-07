Alessandria, in bilico il destino dei grigi

Serie C, continua ad essere incerto il destino dell'Alessandria. Il presidente Di Masi ha annunciato di voler cedere la società e intanto la squadra non ha ancora iniziato la preparazione. In città cresce la preoccupazione. Servizio di Stefano Tallia con interviste a:



Giorgio Abonante, sindaco Alessandria

Sergio Giovanelli, museo Grigio