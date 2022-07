Angel di Maria è un nuovo giocatore della Juventus

Angel di Maria ha portato entusiasmo. Quello che serviva alla Juventus per cominciare al meglio la stagione. La giornata dell'argentino è iniziata questa mattina intorno alle 8.45 al centro medico della Juventus. Ad attenderlo 200 tifosi festanti per un affare da 6 milioni di euro netti a stagione che diventano quasi 8 tasse incluse grazie agli effetti del decreto crescita. Pochi minuti dopo l'argentino è arrivato anche Dusan Vhlaovic che si è intrattenuto a lungo con i tifosi tra foto ed autografi. Nel pomeriggio la firma alla Continassa, primo atto in bianconero dell'argentino. E nelle prossime ore arriverà Paul Pogba che ha lasciato sui social un messaggio ai tifosi.

