Autisti di bus nel mirino, Livio: "Ho chiesto ai ragazzi di sedersi e mi hanno aggredito"

"Una microfrattura al tronchite sull'Omero. E avevo una forte contusione allo zigomo, sull'arcata sopraccigliare. Mi hanno fatto la tac, niente di che ma fa ancora male adesso. Se poi la spalla non si mette a posto valuteremo con i dottori che cosa fare perché fa male".

Sono i danni riportati dalle percosse subite durante il servizio, sull'autobus della linea extraurbana Torino-Castelnuovo-Asti. Una di quelle che nelle ore di punta dell'entrata e dell'uscita delle scuole si riempiono di ragazzi delle superiori. Ed è proprio intorno all'ora di pranzo, in questa piazza di Castelnuovo don Bosco, che Livio Formento, professione autista, due settimane fa è stato aggredito. Il tutto nato da una richiesta di buon senso:

"Ho detto a due utenti di non stare uno sdraiato sul pianale di percorrenza del corridoio e l'altro sulle porte laterali per sicurezza perché si potevano fare del male. E li ho invitati a sedersi ai loro posti. A un certo punto ho sentito un forte dolore alla spalla. Mi hanno immobilizzato - erano due ragazzini - e poi ho preso un pugno in faccia. Sono riuscito a farli scendere, ho chiuso le porte ancora con gli utenti a bordo e loro hanno preso una pietra o un mattone e hanno sfondato il parabrezza del bus. Sputavano... Calci e pugni contro il pullman. Senza un perché".