Aeroporti nel caos, l'odissea di una scolaresca torinese. "Tre giorni per arrivare a Edimburgo"

Una scolaresca torinese di 39 alunni della scuola media Alvaro-Gobetti diretta a Edimburgo, in Scozia, è rimasta bloccata a Francoforte tra voli cancellati, false partenze e ore ai desk. Infine, dopo tre giorni di odissea, all'agognato arrivo, la beffa: le valigie non ci sono. È lo specchio del caos che sta imperversando negli aeroporti di mezza Europa, causato dalla mancanza di personale nelle compagnie aeree reduci dal periodo della pandemia, unito ai tanti scioperi in corso. Negli aeroporti italiani per ora situazione sotto controllo, anche a Torino Caselle.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Max Carnemolla. Intervista a: Gianmarco Ieluzzi, vicepreside istituto Alvaro-Gobetti Torino.