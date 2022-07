Voli cancellati, Torino e l'Italia meglio del resto d'Europa. Turismo ripartito oltre le aspettative

Un'estate complessa per chi vola in Europa, soprattutto con le compagnie low cost. Dal Regno Unito alla Spagna fino ai Paesi Bassi, sono migliaia i voli cancellati, per non parlare di ritardi e bagagli smarriti. Le cause stanno nella mancanza di personale negli aeroporti e nelle compagnie aeree, che durante la pandemia hanno ridotto le attività, e poi negli scioperi dei lavoratori stessi che chiedono condizioni di lavoro migliori. Tutto ciò sommato a una ripresa del traffico aereo oltre le aspettative. L'Italia, Torino compresa, è tra i Paesi con meno difficoltà, ma qualche ripercussione sui passeggeri c'è.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Marco Rondoni. Interviste a passeggeri e a Francesca Soncini, direttrice Comunicazione Aeroporto di Torino.