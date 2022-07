Persone, cultura, ambiente: dalla Compagnia di San Paolo 60 milioni per Torino

Il rilancio di Torino passa da assi strategici come transizione ecologica e digitale, attenzione alle zone fragili della città e soprattutto ai suoi giovani abitanti, creazione di un Comune modello. Questi i tre filoni su cui puntano Fondazione Compagnia di San Paolo e Città di Torino, che hanno firmato un protocollo quadro per il quadriennio 2022-2025. Per realizzare i progetti, individuati da un comitato strategico che a sua volta darà mandato a comitati tecnici, verranno investiti 16 milioni di euro l'anno per un totale, nei quattro anni, di 64 milioni.

