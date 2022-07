In Piemonte aumentano precari e nuovi poveri

In Piemonte aumentano le disuguaglianze e le povertà. L'allarme arriva dalla Uil, nella due giorni del congresso a Torino. “Tre anni fa il 17% dichiarava un reddito tra 0 e 15mila euro, oggi siamo al 23%”, spiega il segretario Giovanni Cortese, che ha aperto l'appuntamento con una relazione sulle nuove povertà, a partire dai dati forniti dai Caf, i Centri di assistenza fiscale.



Ma quello dei redditi non è l'unico aspetto che preoccupa. Colpisce anche il dato sulla precarietà del lavoro: in Piemonte nel 2021 oltre il 99% dei nuovi contratti è stato a tempo determinato. Sui quasi 40mila contratti firmati in regione, solo 262 contratti erano a tempo indeterminato.

