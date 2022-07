Covid: Omicron 5 colpisce anche d'estate

Attesa per oggi la decisione dell'Ema sulla quarta dose agli over 60

Nonostante sia arrivato il grande caldo, la variante Omicron 5 spiazza tutti e colpisce anche d'estate. Dopo un breve calo salgono i numeri di contagi in tutto il Piemonte e aumentano i posti occupati nelle terapie intensive. Attesa per oggi la decisione dell'Ema sull'estensione della quarta dose agli over 60.

servizio di Silvia Bacci