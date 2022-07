Il temporale sul campeggio dei Fridays for Future. "Esemplare dei cambiamenti climatici"

“È esattamente uno dei problemi della crisi climatica: o non piove per mesi interi, o piove tantissimo in poco tempo. Ce la siamo beccata tutta, anche se nessuna tenda è stata portata via. Insomma, è emblematico”. A parlare è Giovanni Mori di Fridays for Future Brescia, uno degli attivisti del Climate Social Camp al parco della Colletta di Torino. Anche sulle tende dei giovani ambientalisti, infatti, si è abbattuto il temporale, alla vigilia del terzo giorno del vertice internazionale del movimento nato per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Intanto prosegue l'arrivo a Torino di attivisti da tutto il mondo, così come continuano i dibattiti sui grandi temi globali e sulle richieste dei territori.

Servizio di Davide Denina, montaggio di Davide Volpe. Interviste a: Giovanni Mori, FFF Brescia; Daniela Finamore, ReCommon.