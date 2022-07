I cinque giorni del clima a Torino: tornano i Fridays for future

Attesissima Greta Thunberg, il cui arrivo è previsto per martedì

Da lunedì a Torino tornano i Friday for future. Al climate Social Camp del Parco della Colletta ci saranno per 5 giorni dibattiti, workshop e momenti di confronto e socialità per parlare di emergenza climatica e possibili soluzioni. Un'iniziativa che inizia a prendere forma nonostante le questioni burocratiche e i ritardi nella richiesta dei permessi che hanno fatto saltare i concerti.