I soldi del narcotraffico nascosti nei contenitori del latte. Colpita la rete del boss Raso

Il denaro contante guadagnato con il narcotraffico veniva nascosto anche in contenitori per il latte. Quasi un milione e mezzo di euro interrati in un giardino in provincia di Torino è stato sequestrato nella notte di martedì 12 luglio, durante la maxi operazione della squadra mobile di Torino contro il narcotraffico internazionale che ha smantellato l'organizzazione che faceva capo a Vittorio Raso, il boss della bella vita arrestato in Spagna a giugno.

Lui faceva il faceva il broker da Barcellona, dove viveva in uno dei quartieri più costosi e rinomati, e gestiva il giro d'affari milionario legato all'importazione di hashish e marijuana, mentre il riciclaggio del denaro avveniva con il metodo “hawala”, nato nel mondo islamico e usato anche in passato per finanziare il terrorismo.

A spiegarlo è il dirigente della squadra mobile di Torino, Luigi Mitola, che è intervenuto alla conferenza stampa per illustrare l'operazione.

Tra Piemonte, Lombardia e Campania 200 poliziotti hanno eseguito le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Torino: venti persone in carcere, sei ai domiciliari e due obblighi di dimora. Di queste una non è ancora stata rintracciata.

Nella lunga indagine della direzione distrettuale antimafia di torino, partita tra il 2019 e il 2020 per fermare Raso, erano state arrestate già 17 persone e sequestrati 800 chili di droga, per lo più hashish e marijuana, ma anche cocaina. I corrieri della droga avevano a disposizione macchine e furgoni modificati per poter nascondere la sostanza in doppi fondi che si aprivano solo conoscendo i codici di sblocco.



Al vertice dell'organizzazione c'era Raso, una condanna definitiva a 17 anni per narcotraffico e un processo in corso per associazione di stampo mafioso. Lui ha sempre negato di far parte della criminalità organizzata calabrese, ma secondo gli inquirenti era legato ai fratelli Adolfo e Cosimo Crea ai vertici di una delle articolazioni delle 'ndrine a Torino, il crimine.

Dopo un primo arresto in Spagna Raso era stato scarcerato nell'ottobre 2020 per un cavillo burocratico, ma il cerchio attorno al boss aveva cominciato a stringersi di nuovo a inizio 2022 quando la Squadra Mobile di Torino aveva arrestato uno dei suoi fedelissimi: nascondeva 300 mila euro in contanti e orologi da collezione costosissimi in un garage di periferia.

Servizio di Jacopo Ricca, montaggio di Tiziano Bosco.