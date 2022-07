Il giorno di Bremer, visite mediche per l'acquisto del blitz Juve

Servizio di Massimo Lanari, montaggio di Marco Rondoni

Tutto in ventiquattr'ore. Gleison Bremer, è passato dalla maglia granata, promesso sposo dell'Inter, a quella bianconera. Il blitz della Juventus è stato uno di quelli a cui non si poteva resistere: 50 milioni sul piatto per Cairo, quasi 6 a stagione per il giocatore. Per lui contratto quinquennale. Marotta beffato, Toro infuriato: i tifosi juventini che erano fuori dal J Medical ad attendere Bremer per le visite, non potevano chiedere di meglio.



E non è finita: ora caccia a Zaniolo, Morata e Paredes. Possibile anche un nuovo rinforzo in difesa. Ben diversa l'aria che si respira in casa Toro.



Oltre a Denayer, con i 50 milioni di Bremer, Cairo e Bagnati potrebbero finalmente sbloccare il riscatto di Praet, fissato a 15 milioni. E poi Giulio Maggiore dallo Spezia. Per non parlare dell'erede di Belotti. Che i peggiori incubi granata vedrebbero addirittura in maglia bianconera.