Il giorno di Pogba, aspettando Koulibaly o Bremer

E venne il giorno di Pogba. Dopo l'arrivo trionfale accolto dall'abbraccio dei tifosi, le visite mediche e il primo saluto con i nuovi compagni, il francese si presenterà oggi alla stampa. Conferenza attesa per conoscere le ragioni, al di là di quelle sentimentali, che hanno spinto il centrocampista a tornare a Torino nella squadra che lo consacrò al grande calcio. Dopo Angel Di Maria che non ha fatto mistero delle ambizioni di vittoria che lo hanno spinto in bianconero, toccherà dunque a Pogba parlare delle sue aspettative, ma qualche parola è già stata anticipata dal sito della società. Dunque, dopo due anni di digiuno, l'obiettivo minimo sarà quello di riportare lo scudetto in casa Juve, ma sarà interessante conoscere le aspettative europee del francese, tra i giocatori più titolati a livello continentale. Per lui una casacca pesante, la numero 10 vestita da icone come Platini e Del Piero. Sul fronte societario, procedono intanto le trattative con De Ligt sempre più vicino al Bayern, ma i bianconeri prima di dare il via libera alla cessione del difensore attendono di chiudere con il suo sostituto. Il nome più gettonato è quello di Koulibaly, ma sottotraccia i dirigenti bianconeri continuano anche a percorrere la strada che porta a Bremer. Un intreccio di mercato che coinvolge i granata che stanno cercando di capitalizzare al massimo la cessione del brasiliano per rilanciare una campagna acquisti fino ad ora deficitaria: nella frescura del ritiro austriaco Juric attende notizie e rinforzi.