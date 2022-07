Quel mal di testa da Long Covid nei bambini

Servizio di Marzia De Giuli, montaggio di Cristiano Gaviglio

Intervista a Enrico Bertino, docente pedriatria Università di Torino e neonatologo Città della Salute e della Scienza di Torino

E' vero che bambini e adolescenti superano il covid con sintomi spesso lievi o addirittura assenti.

Ma accade che disturbi insorti nel tempo vengano trascurati quando invece si tratta proprio delle conseguenze di lungo termine del covid. Quindi serve massima attenzione perché il cosiddetto "long covid" colpisce gli adulti come i ragazzi.

Lo dice uno studio, il primo del suo genere in Italia, che ha coinvolto le Università di Torino, Cagliari e Verona e 19 pedriatri di famiglia, ha raccolto i dati di oltre 600 bambini da 0 a 16 anni, quasi nessuno vaccinato. Risultato: il 24 per cento della popolazione pediatrica che ha superato bene la fase acuta del covid soffre di disturbi correlati fino a 9 mesi dalla guarigione. Massima attenzione anche alle nuove varianti che fanno dilagare il contagio, la scienza guarda avanti anche se è presto per dare risposte.