Alle Molinette l'intelligenza artificiale arriva in corsia

Analisi più accurate e rapide che potrebbero anche ridurre le liste d'attesa per gli esami diagnostici della Città della salute di Torino. Questa è la grande innovazione cui dovrebbe portare l'intelligenza artificiale Reili, la piattaforma creata da Fujifilm che entro fine anno sarà operativa in tutti gli ospedali dell'azienda ospedaliera universitaria. La nuova piattaforma al momento fornita gratuitamente avviserà i medici con un alert via SMS su quali esami presentano anomalie e quindi devono essere controllati per primi.

L'arrivo di Goto, AD di Fujifilm

A sottolineare il valore dell'accordo la presenza alle Molinette del presidente e amministratore delegato di Fujfilm, Teiichi Goto, accolto dal presidente della Regione Alberto Cirio, che ha donato a Goto la prima penna, e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi che ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sarà un valore aggiunto per il mondo sanitario piemontese. Goto ha scelto Torino per l'unica tappa europea del suo primo viaggio fuori dal Giappone da quando è alla guida del colosso giapponese. Milioni di dati, tac risonanze e altre immagini, sono già stati tutti inseriti nel database della Città della salute e questo permetterà all'intelligenza artificiale di imparare dalle analisi passate per dare responsi migliori e più rapidi su quelle nuove.

