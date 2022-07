Galeone: "Bremer? Un buonissimo giocatore ma non basta a questa Juve"

servizio di Massimo Lanari

montaggio Beppe Serra

intervista a Giovanni Galeone, ex allenatore di Pescara e Perugia

Juve-Bremer, ci siamo. L'offerta da 40 milioni di euro al Toro e 4 milioni e mezzo al giocatore potrebbe arrivare nelle prossime ore. Sorpasso Juve su Bremer. Primo indizio: dal vertice Cairo-Marotta, l'Inter non ha fatto passi in avanti: 30 milioni ai granata più Casadei, ma solo in prestito. E poco più di 3 milioni al giocatore. Secondo indizio: Bremer lascerà scegliere il Torino, e non si sente più vincolato ai nerazzurri, che col passare del tempo e la cessione di Skriniar in stand-by, non lo hanno ancora ingaggiato. L'Inter chiede tempo, ma Juric e Bremer, di tempo, non ne hanno. E a fine incontro, anche Vagnati deve ammettere: "Stiamo trattando con la Juve".

Ma Bremer è il profilo giusto per la Juve di Allegri? Sì e no, per Giovanni Galeone, il maestro di Max. “Bremer è un buonissimo giocatore ma a mio avviso, per sostituire De Ligt, non basta. Ha poca esperienza internazionale. La Juve deve comprare qualcun'altro. Con lui e Gatti la vedo dura, e Bonucci ha una certa età: questo problema qualcuno dovrà porselo, prima o poi". Al posto di De Ligt “avrei visto meglio Pau Torres del Villareal o Koulibaly”. Sulla perplessità sollevata da molti, di un Bremer bravo con la difesa a 3 di Juric, e invece un'incognita con una linea arretrata a 4, il Profeta non vede problemi: “Ma no, Bremer sta benissimo anche in una difesa a 4. Anche perché Allegri gioca spesso con una linea a 4 per modo di dire, con Cuadrado largo a destra”. Con una linea difensiva a 4, piuttosto, “il problema è la fascia sinistra: sono anni che Alex Sandro non è più sui suoi livelli”.

Quanto al modulo con cui giocherà l' “allievo” Max Allegri, Galeone vede due strade: “O il 4-2-3-1 o il 4-3-3, con Locatelli regista. Secondo me con Pogba e Di Maria la Juve ha fatto grandissimi colpi. Serve però, là davanti, un vice-Vlahovic. E anche il centrocampo va rinforzato: Paredes, lì in mezzo, mi sembra un buon giocatore”.