Juve e Toro vincono e convincono

Buona la prima per la Juve che ha iniziato ieri la sua trasferta americana. Al di là del modesto valore degli avversari, dalla vittoria per 2-0 contro i messicani del Chivas Max Allegri ha potuto trarre le prime importanti indicazioni dai nuovi arrivati. Angel Di Maria ha già preso per mano la squadra sfornando assist e competenza, Pogba gl inserimenti che la Juve cercava. Bremer, entrato nella ripresa ha mostrato sicurezza ma per valutare la sua integrazione negli schemi difensivi serviranno però tempo e avversari più impegnativi. Magari già martedì notte quando la Juve se la vedrà con il Barcellona. Intanto i bianconeri si godono anche i successi della linea verde con Da Graca e Compagnon che hanno firmato le reti della vittoria confermando una crescita che potrebbe felicemente complicare le scelte di Allegri.

E buone notizie anche per il Toro che nelle terza amichevole stagionale, nonostante un mercato ancora al palo, ha sconfitto i campioni di Turchia del Trabzonspor. La mano di Juric c'è e si vede ma urgono rinforzi se non si vuole correre il rischio di spegnere anche la carica del tecnico croato.