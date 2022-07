Juventus, addio De Ligt. Caccia a Bremer

Juventus, caccia a Bremer. L'effetto-domino è cominciato con la cessione di Lewandowski da parte del Bayern Monaco al Barcellona. I Tedeschi, col portafoglio gonfio, hanno potuto così presentare alla Juventus la tanto attesa offerta al rialzo per De Ligt: 80 milioni di euro, bonus compresi. Non i 100 chiesti dai bianconeri, ma Agnelli e Cherubini, alla fine, hanno detto sì. Finisce così l'avventura in bianconero del difensore, arrivato a vent'anni dall'Ajax per la cifra monstre di 75 milioni di euro. Tre anni tra luci e ombre: baluardo difensivo, 8 reti, ma anche ingenuità, eccessi di irruenza e falli di mano. La Juve ci guadagna comunque una plusvalenza di circa 50 milioni di euro. Ed è caccia al sostituto. Svanita la pista Koulibaly, in cima alla lista dei desideri c'è il granata Bremer.

E Dybala sfugge all'Inter

Oggi, giornata decisiva: gli agenti del brasiliano vedranno i vertici dell'Inter. Il domino di Marotta rischia di sfumare: i nerazzurri vorrebbero prima vendere la tessera Skriniar al Paris Saint-Germain, ma la trattativa sembra in stallo. Per Bremer l'Inter offre al Toro 30 milioni più il gioiellino Cesare Casadei, centrocampista 19enne. Cairo vorrebbe di più, per sbloccare a sua volta il mercato del Torino. La Juve è in agguato con un'offerta superiore: 40 milioni. In alternativa, Pau Torres dal Villareal costa troppo: 50 milioni. Si parla di Gabriel e Milenkovic. Ma il mancato arrivo di Dybala all'Inter, e la clamorosa firma con la Roma, potrebbe innescare un altro effetto domino: Zaniolo alla Juventus. Mentre in attacco, le azioni di Morata in risalita allontanano Arnautovic. L'effetto domino, continua.