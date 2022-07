La siccità riduce la produzione idroelettrica in Piemonte

Il Piemonte è la regione che conta più impianti idroelettrici in Italia. Secondo il Gestore dei servizi energetici, a fine 2018 - ultimo dato disponibile - erano 930, oltre un quinto del totale nazionale. Dopo di noi la Lombardia con 661. I nostri impianti però sono decisamente più piccoli di quelli lombardi. Pur avendo un buon 30 per cento di strutture in più, la potenza idroelettrica piemontese è di 2.760 megawatt, quella dei nostri vicini supera i 5.100. E anche la proprietà è molto distribuita. Dei nostri 930 impianti, solo 110 sono di Enel, che ne ha soprattutto nel VCO, nel cuneese e nel torinese. Mentre altri 12 sono di Iren, che ne possiede soprattutto in valle Orco e Val di Susa. Il Piemonte comunque rappresenta quasi un settimo della produzione idroelettrica nazionale.

Ma quanto pesa la siccità? L'Enel non si sbilancia. Invece l'Iren stima per l'anno in corso un dimezzamento dell'energia prodotta da idroelettrico. Un problema non da poco, se si considera il peso dell'idroelettrico. Oltre l'80% sulle fonti rinnovabili, ma soprattutto più del 30% sul totale della produzione complessiva di corrente. Insomma, il rischio è che la siccità aggravi i problemi provocati dal conflitto internazionale, provocando una ulteriore significativa riduzione della produzione di energia.

Montaggio di Beppe Serra