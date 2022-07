L'ItalJuve rimonta l'Islanda. Qualificazione ancora possibile

C'è voluto il blocco juventus Women - ricostituito con i cambi di fine primo tempo, per raddrizzare un match - il secondo agli Europei d'Inghilterra, che si era messo subito male. Manchester, minuto 3. Una disattenzione difensiva e la nazionale femminile, proprio come all'esordio con la Francia, va subito sotto: Viliamsdottir, 1 a 0 per l'Islanda.

Ma nella ripresa tutto cambia. Al 62esimo il pareggio di Valentina Bergamaschi. Poi il forcing delle azzurre, trascinate dalla bianconera Bonansea. La migliore in campo, che prende anche un palo.

Ora però la strada è in salita. Un punto in due partite. Lunedì bisogna battere il Belgio e potrebbe non bastare per agguantare la qualificazione.

Servizio di Gabriele Russo, montaggio di Tiziano Bosco. Interviste di Alessandra D'Angiò a Barbara Bonansea e alla Ct Milena Bertolini