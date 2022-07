Accusate di maltrattamenti, assolte due maestre

Assolte perché il fatto non sussiste. Termina così, con un'assoluzione piena, la vicenda giudiziaria di due maestre di una scuola materna di Rivoli: erano accusate di maltrattamenti ai danni di cinque minori, bambini che all'epoca dei fatti avevano 4 e 5 anni. Le insegnanti sono state giudicate con rito abbreviato, gli episodi contestati erano tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Le lunghe indagini di procura e carabinieri della stazioni di Rivoli erano partite a seguito della denuncia di alcuni genitori, che avevano riferito di insulti, strattoni e schiaffi a danno dei piccoli. Per accertare eventuali comportamenti illeciti, gli inquirenti avevano anche piazzato delle telecamere nascoste nella classe. Oltre 7 mila minuti di immagini dai quali non sarebbe mai emerso alcun comportamento delittuoso, di violenza fisica o verbale. Quando era esploso il caso, le due docenti, che non erano state sospese, erano state travolte da un'ondata di indignazione sui social, con insulti e minacce. Dopo un anno di aspettativa, una ha cambiato scuola e ha ricominciato a insegnare, l'altra non ce l'ha fatta e ha lasciato il Piemonte.

Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Enrico Caleffi.