Nelson Mandela attraverso gli occhi della figlia Maki: "Simbolo di determinazione"

A Torino per la prima volta per partecipare alla settima edizione della Torino Fashion Week, Maki Mandela, primogenita del Premio Nobel per la pace Nelson Mandela, racconta la figura del padre, simbolo della lotta all'apartheid. Maki, imprenditrice, è molto impegnata nel sociale. Nel 2010 ha fondato con la figlia Tukwini - anche lei a Torino in questi giorni - House of Mandela, brand che si occupa anche di abbigliamento. Tra le creazioni, vestiti ispirati ai disegni di suo padre.

Servizio di Maria Elena Spagnolo, montaggio di Paola Bovolenta. Interviste a Maki Mandela e Tukwini Mandela, figlia e nipote di Nelson Mandela.