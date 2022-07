Marijuana e hashish prodotti in casa. Un arresto e una denuncia

Producevano marijuana e hashish in casa. Un venticinquenne di Bussoleno è stato arrestato in flagranza di reato, mentre una ventiduenne di Susa è stata denunciata. La coppia è ritenuta responsabile di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. All'interno della casa, i carabinieri della compagnia di Susa, hanno ritrovato 5 serre per la coltivazione di cannabis, distribuite all'interno di diversi vani dell'immobile, oltre a una stanza adibita alla lavorazione dello stupefacente. Sono stati sequestrati oltre 7 kg di marijuana in infiorescenza, suddivisa in contenitori plastificati e buste termosaldate oltre a tutti gli strumenti per la produzione della droga.