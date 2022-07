A Calosso si fa Memoria del futuro. Storia e identità di un territorio esposti in un museo

Raccontare l'identità di un territorio, il suo passato e il suo futuro, gli abitanti e le curiosità. È lo spirito del nuovo museo “Memorie di futuro” di Calosso, 1.200 abitanti su un'alta collina che domina l'Astigiano. Terra di vini ma anche di storia e cultura, che ora trovano una nuova casa nello spazio inaugurato in un edificio di culto della comunità evangelica in piazza Sant'Alessandro da tempo in disuso.

Il comitato scientifico è guidato dal già direttore del Teatro Alfieri di Asti, Salvatore Leto. All'interno ci sono i filmati girati da Andrea Icardi con le musiche di Giorgio Conte, le interviste ai calossesi dell'antropologo Piercarlo Grimaldi e del sociologo Enrico Ercole, e poi tanti oggetti e ricordi per raccontare le tradizioni e la storia di quelle colline dove Langhe e Monferrato si sfiorano.

Servizio di Gabriele Russo, montaggio di Claudio Biasiotto.