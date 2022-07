Nuova ondata di caldo record, massime fino a 40 gradi

Temperature proibitive, clima rovente in questa estate da semaforo rosso. L'emergenza caldo arriva anche negli ospedali piemontesi dove si registra un aumento dei pazienti fragili che si presentano in Pronto soccorso.

Spesso si tratta di di anziani non autosufficienti, bisognosi di assistenza che rischiano la disidratazione, arrivano in situazioni critiche che non vengono percepite a domicilio e debbono essere ricoverati.

Intanto è già attivo nel Comune di Torino il “Piano emergenza caldo”. Si sono già messi in moto i servizi per le persone fragili, anziani soli. Una task force in collaborazione con l'Asl e i medici di famiglia che crea una rete di protezione per aiutarli. E poi ci sono i casi Covid che in queste ultime settimane ha ancora colpito.