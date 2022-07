La sostenibilità nel 2022 secondo l'inventore del bike sharing

“Se io fossi amministratore, mi chiederei perché gente non usa la bicicletta”. A dirlo è Pedro Kanof, ingegnere italo-argentino che 35 anni fa ideò il bike sharing. Nei giorni dei Fridays for Future, da Torino lancia la sua nuova idea di mobilità sostenibile partendo da un dato: in Italia c'è una bici ogni due abitanti.

