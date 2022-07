Pic nic e passeggiate sotto le stelle

Da luglio a settembre tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – tra cui il Castello e Parco di Masino, Caravino in provincia di Torino e il Castello della Manta, in provincia di Cuneo. Luoghi incantevoli che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza di prose­guire la visita fino al tramonto, fermarsi a godere dell'atmosfera delle sere estive in luoghi unici o partecipare a iniziative speciali come picnic sul prato, aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali (www.serwefai.it).

Castello di Masino

Dal 1° luglio al 26 agosto il Castello e Parco di Masino, ogni venerdì, prolungherà l’apertura dalle ore 19 alle 22 e si animerà per speciali serate alla luce del tramonto. Immancabili ingredienti saranno i piatti e i vini tipici del territorio da gustare negli aperitivi su una delle terrazze panoramiche più belle del Piemonte, per rilassarsi alla vista della Serra d’Ivrea e del paesaggio del Canavese. Durante gli appuntamenti sarà possibile prenotare una visita guidata per conoscere la storia del maniero e della famiglia Valperga, che ne fu proprietaria per secoli, e ammirare lungo il percorso gli eccezionali affreschi, gli arredi e gli oggetti d'arte più importanti della collezione. Biglietti d’ingresso: intero € 10; ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, convenzione carta musei € 7; iscritti FAI gratuito. Ingresso e visita guidata: intero € 16; ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, convenzione carta musei € 13; iscritti FAI € 6.

Il calendario delle Sere FAI a Masino si arricchirà con le visite al buio, venerdì 8 luglio e 5 agosto: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, potranno scoprire il castello così come era vissuto dai suoi abitanti prima dell'arrivo della corrente elettrica. La visita permetterà di cogliere dettagli inediti e curiosi della dimora, da guardare in una prospettiva inedita. Biglietti d’ingresso con solo accesso al parco, labirinto e caffetteria: intero € 7; ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, convenzione carta musei € 5; iscritti FAI gratuito. Ingresso e visita guidata: intero € 16; ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, convenzione carta musei € 13; iscritti FAI € 6.

Ancora, venerdì 15, 29 luglio e 19 agosto l'orchestra Contrametric Ensemble proporrà al pubblico tre serate dedicate alla musica classica che si terranno negli scenari della Terrazza dei Limoni, del Salone degli Stemmi e del Salone da Ballo: concerti per appassionati e neofiti in luoghi insoliti e indimenticabili. Biglietti concerto: € 15; ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni e convenzioni € 12; iscritti FAI, soci di Contrametric Ensemble e possessori del biglietto Sere FAI € 10. Integrazione per visitare il castello € 5. I biglietti dei concerti sono acquistabili al link: https://www.cmensemble.com/

Gli eventi delle Sere FAI d’Estate al Castello e Parco di Masino si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Caravino.

Castello della Manta

Tutti i venerdì sera di luglio e agosto il Castello della Manta aprirà in via straordinaria a partire dalle ore 19.30 e accoglierà il pubblico per un picnic in giardino all’imbrunire per cogliere l’incanto del giorno che volge al termine nella cornice delle Alpi Cozie, dominate dal profilo aguzzo del Monviso. A seguire, quando cala la notte, sarà proposta la visita alle sale della fortezza con i preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. Biglietti d’ingresso: intero € 16; ridotto 6-18 anni € 8; studente 19-25 anni € 12; bambini fino a 5 anni gratuito; famiglia 2 adulti e figli 6-18 anni € 46; residenti del Comune di Manta, persone con disabilità, iscritti FAI e altre convenzioni € 6. Cestino picnic: adulti € 18; iscritti FAI € 16; bambini € 11,50. Il cestino picnic è da prenotare all'indirizzo email faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti.

Mercoledì 13 luglio e sabato 13 agosto e 10 settembre si potranno esplorare l'ambiente collinare e il paesaggio che circondano il Castello della Manta attraverso le vie di natura e cultura nella riserva della biosfera del Monviso.