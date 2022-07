Ritardi e cancellazioni, come difendersi dal caos nei cieli

Non solo il rimborso del biglietto. Ma anche le altre spese da sostenere per la cancellazione del proprio volo. E infine, i danni. Qualche arma per difendersi dal caos dei cieli che quest'estate mette a dura prova i nervi di chi viaggia, c'è. Anche se, lo conferma Giovanni Prezioso che è il presidente di Confindustria Piemonte, servono maggiori tutele per i viaggiatori.

Intervista di Gabriele Russo, montaggio di Alessandro Mancuso