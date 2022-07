Saldi estivi, per i negozianti stagione ancora da decifrare. "Non è come prima del Covid"

A una settimana dall'inizio dei saldi estivi, i commercianti cuneesi sono prudenti: gli acquirenti ci sono - dicono - ma non siamo ai livelli del 2019, pre pandemia. Ad approfittare degli sconti soprattutto i giovani. Meno ansioso di portare a casa il capo in offerta, invece, chi ha qualche anno in più.

Servizio di Fabio De Ponte, montaggio di Paola Bovolenta.