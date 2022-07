Scende il livello del lago Maggiore, limitazioni ai traghetti

Non si ferma l'emorragia di acqua sul lago Maggiore. Il quadro è grave: siamo 18,6 centimetri sotto lo zero idrometrico. Ancora lontani però per fortuna dal record negativo del 1976: -38 centimetri. Sono scattate le prime limitazioni per il traffico dei traghetti.

Nel servizio l'intervista Marco Delsignore, Navigazione Laghi (società di gestione mobilità)