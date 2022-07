Scontri No Tav a San Didero, la Digos indaga per individuare gli "incappucciati"

La Digos indaga per individuare i responsabili degli scontri. Si parla di almeno cinquanta incappucciati che hanno preso d'assalto il cantiere per l'autoporto in fase di costruzione a San Didero, in Val di Susa; una delle opere del progetto per l'alta velocità.

La Questura riferisce di 14 agenti contusi tra le forze dell'ordine.

I fatti sono accaduti ieri, nel secondo giorno del Festival dell'Alta Felicità, organizzato con il patrocinio del comune di Venaus, al termine della camminata cui ha partecipato un migliaio di persone.

l'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa a titolo precauzionale per il tempo degli scontri.

Oggi condanna unanime dal mondo politico per i fatti violenti.

Ma le parole più dure arrivano dai sindacati di Polizia e Carabinieri.

Ennesima vile aggressione, dice il Nuovo Sindacato Carabinieri.

Retata criminale che bisogna punire, è il commento del Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia.

Dal Consap fanno sapere che “il livello dello scontro ha un solo obiettivo, il morto”, sono le parole dei segretari Salvatore Fornuto e Cesario Bortone, che guida a livello nazionale il sindacato.

“Noi poliziotti continuiamo a fare da bersaglio”, è la conclusione di Bortone.