Un polo dell'economia circolare a Mirafiori

Milioni di metri quadri da riconvertire, leve urbanistiche da utilizzare, fondi europei da investire. Sono le risorse che gli enti locali possono mettere in campo per aiutare la riconversione e convincere Stellantis a puntate su Mirafiori. Perché la transizione all'elettrico toglierà posti di lavoro nella produzione di auto ma aprirà altre opportunità: a partire dal riciclo e riutilizzo delle auto usate e dei componenti, in primis le batterie.

Nell'incontro in Comune con le istituzioni locali, il gruppo ha confermato i due miliardi di investimenti previsti su Torino. Mirafiori sarà la casa della 500: con la fine della produzione di quella endotermica, rimarrà quella elettrica che è già la più venduta nel suo segmento in Italia e in Germiana, e presto sbarcherà in America. Intanto però gli esodi continuano. Per sciogliere i dubbi bisognerà aspettare il 20 settembre, quando a Torino arriverà l'amministratore delegato di Stellatins Carlos Tavares.

Servizio di Marco Bobbio, immagini di Guido Cravero, montaggio di Beppe Serra. Interviste a Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Davide Provenzano, segretario provinciale Fim-Cisl, Gianni Cortese, segretario regionale Uil, Giorgio Airaudo, segretario regionale Cgil.