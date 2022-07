Sulle vette del turismo

Via lattea come palcoscenico degli spettacoli sportivi d'estate, l'Assietta Legend - 71 km di mountain bike di valore mondiale - con partenza e arrivo a Sestriere, vinta dal campione mondiale Diego Arias Cuervo che ha divorato il rettilineo finale per il traguardo di piazza Fraiteve.

Una corsa con fatiche d'altri tempi e turisti che sembrano gli italiani degli anni 40 e 50 quando ci si assiepava sulle strade delle fatiche degli atleti e dei grandi paesaggi. In più c'è la corsa fuori gara di Fabio Aru nel giorno del suo compleanno, il campione che si è ritirato lo scorso anno ma che non riesce a lasciare il mondo delle due ruote e a Sestriere ha la sua seconda patria.

L'Assietta Legend è solo uno dei weekend di spettacolo, sport e belvivere per battere i record di presenze turistiche.

Servizio di Gian Piero Amandola, montaggio di Massimo Carnemolla