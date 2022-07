Caos Torino, violento litigio tra Ivan Juric e Davide Vagnati

Urla, spintoni e parole impronunciabili. Le immagini rubate della gazzarra tra l'allenatore del Torino Ivan Juric ed il direttore sportivo Davide Vagnati nel parcheggio dell'hotel sede del ritiro austriaco prima dell'amichevole contro l'Apollon Limassol hanno fatto il giro del mondo, calcistico e non. Il faticoso tentativo di dividerli da parte del team manager Davide Pellegri rende chiara la tensione che si respira in casa granata. La vittoria 1-0 sui ciprioti passa in secondo piano davanti ai contrasti tra tecnico e società. Il club, sconcertato per quanto accaduto, riconosce la difficoltà della situazione anche se esclude che il filmato rubato, che sta girando di telefono in telefono, sia opera di un tesserato: il tecnico lavora da un mese con una rosa ritenuta incompleta con la partenza di molti titolari, gli arrivi confermati dei soli Bayeye e Radonjic e lo stallo nelle trattative per i nuovi arrivi, Laurienté e Maggiore su tutti. Di sfondo c'è la situazione economica: I 50 milioni derivati dalla cessione di Bremer alla Juventus, serviranno per dare ossigeno alle casse del club, gravato da un rosso di 84 milioni di euro accumulati negli ultimi tre esercizi e questo avrà necessariamente un peso per definire il Toro che verrà. Ieri sera il direttore sportivo Vagnati ha parlato di un chiarimento col tecnico e di un abbraccio tra i due. La situazione però resta in stallo.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Enrico Caleffi.