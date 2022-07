A Torino incidenti in monopattino raddoppiati in un anno

A Torino nel 2021 gli incidenti in cui sono stati coinvolti dei monopattini sono stati 194, con 193 feriti di cui 17 pedoni. Nei primi sette mesi del 2022, invece, sono già 146, con 130 feriti di cui 9 pedoni. Se la frequenza rimarrà la stessa fino alla fine dell'anno, il numero sarà quasi raddoppiato rispetto all'anno scorso.

Tra i fattori di rischio maggiori ci sono la guida indisciplinata, la velocità e lo scarso rispetto delle regole. Il casco è obbligatorio per chi ha meno di 18 anni, ma non tutti lo indossano. E poi spesso si corre anche in mezzo ai viali, anche in due e contromano, quando invece i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade con limite di velocità a 50 chilometri orari e nelle aree pedonali andando al massimo ai 6 all'ora.

Servizio di Silvia Bacci, montaggio di Erica Politano.