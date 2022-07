Laurearsi nel Metaverso. Il primato di Torino

A Torino la prima discussione di una tesi di laurea nel Metaverso. Il primato va a Edoardo Di Pietro, 25 anni di Colle Val d'Elsa (Siena), iscritto al corso di studi magistrali in Comunicazione, Ict e Media dell'Università di Torino. Una tesi da 109. “Festeggerò sul Metaverso - ha detto il neolaureato all'uscita -. Ho deciso di discutere la tesi anche attraverso il mio avatar anche per le persone a me care che non sono potute venire a causa delle restrizioni”. Compresa la sua ragazza, Caterina, che studia in Giappone.

