Toro, è Radonjic il nome nuovo per l'attacco. La Juve aspetta Pogba e Di Maria

Come nelle migliori trattative di mercato il nome è saltato fuori, inatteso, ad affare concluso. E' Nemanja Radonjic il terzo rinforzo per il Toro di Juric. Esterno offensivo di nazionalità serba, arriva dall'Olympique Marsiglia dopo una stagione tra alti e bassi in prestito al Benfica. Toccherà a lui raccogliere sulla trequarti granata l'eredita di Josip Brekalo che ha deciso di cercare fortuna altrove. Come per l'esterno Bayeye arrivato dal Catanzaro si tratta di una scommessa del Ds Vagnati: nell'ultima stagione in Portogallo per l'attaccante appenda sei presenze e nessuna rete. Sempre per la trequarti i granata continuano a lavorare per riportare a casa Praet ma qui si tratta di convincere il Leicester ad abbassare le pretese.

Alla Juve si avvicina intanto il giorno di Pogba e Di Maria. L'argentino potrebbe sbarcare in città a ore per le visite mediche, a ruota è atteso il francese Per entrambi si annuncia il consueto bagno di folla, mentre domenica è in calendario alla Continassa si sarà il raduno bianconero. Ma le novità non si fermeranno qui: cambiamenti potrebbero esserci anche nella retroguardia bianconera, dove De Ligt è sempre più tentato dalle sirene del Chelsea, anche se nelle ultime ore il Bayern ha bussato alla porta del giocatore con argomenti solidi. Se il difensore dovesse partire le alternative portano i nomi di Koulibaly e Bremer: trattative difficili ma non impossibili, come resta possibile l'arrivo in bianconero di Nicolò Zaniolo sempre più in rotta con la Roma.