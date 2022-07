Toro, sfuma Joao Pedro, Bremer nel mirino della Juve

Mentre si avvicinano le prime amichevoli, Juve e Toro sono nel pieno delle turbolenze di mercato. A navigare in acque più agitate sono i granata che faticano a trovare soluzioni per la trequarti: dopo averlo lungamente inseguito, Joao Pedro è infatti a un passo dall'andare in Turchia, conteso da Galatasaray e Fenerbahce e per i granata sarebbe l'ennesima beffa in un mercato che stenta a decollare. In salita anche la strada che porta a Praet che ha iniziato ad allenarsi con il Leicester che non ne vuol sapere di fare sconti. Più vicina potrebbe essere l'intesa con Maggiore dello Spezia, questo almeno l'auspicio di Juric che domani vedrà la sua squadra all'opera nel primo test stagionale con i tedeschi dell'Eintracht detentori dell'Europa League. In campo potrebbe esserci anche Bremer che continua a essere sul piede di partenza direzione Inter, anche se tra la domanda granata, 40 milioni e l'offerta nerazzurra, 25, c'è ancora molta differenza. Un tira e molla nel quale spera di potersi inserire la Juve caccia di un sostituto per De Ligt nel caso in cui l'olandese dovesse confermare l'intenzione di andarsene. Il granata è la prima scelta dopo che i bianconeri hanno visto sfumare Koulibaly che oggi sarà a Londra per far le visite con il Chelsea. La sensazione è che un rilancio della Juve potrebbe cambiare la partita aprendo le porte al più imprevedibile degli epiloghi.