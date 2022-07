Il Festival Alta Felicità ha preso il via ieri sera a Venaus, in Val di Susa. Quest'anno partecipano anche, in arrivo da Torino, gli attivisti dei movimenti ambientalisti dei Fridays for future. Oggi la marcia al cantiere dell'autoporto per la Torino Lione, i cui lavori sono stati fermati.

Servizio di Marco Bobbio