Sanità, servono medici, infermieri, oss, amministrativi

montaggio di Beppe Serra

La sanità piemontese ha bisogno di medici, infermieri, oss, amministrativi per guardare al futuro con fiducia. E' l'appello lanciato dal sindacato delle professioni infermieristiche Nursind secondo cui l'attuale andamento dell'epidemia sta mettendo in luce le difficoltà del sistema. I tecnici regionali confermano come nonostante la curva dei contagi covid sia in crescita da settimane la situazione degli ospedali sia sotto controllo.

Secondo il sindacato il problema risiede nelle difficoltà dell'assistenza territoriale.

I nuovi ingressi previsti dalla stabilizzazione, oltre 1100 figure sanitarie, sostiene il sindacato non sono sufficienti a garantire l'assistenza.

il tema è entrato nel dibattito politico: chiede un piano straordinario di ingressi Il partito Democratico, secondo cui il saldo tra assunzioni e cessazioni del personale nelle Asl del Piemonte nell'ultimo biennio è fortemente negativo. E' necessario, spiega il Pd, attivare un piano straordinario di chiamate ed ipotizzare strategie di miglioramento del sistema sanitario. La regione risponde parlando di polemiche strumentali e della presenza di 2700 sanitari in più rispetto al 2018.

Per il futuro, puntualizza la regione, accanto alle stabilizzazioni del personale Covid-19 e oltre a garantire il turn- over, la Giunta ha già sottoscritto con le organizzazioni sindacali l'accordo per potenziare il personale sanitario attraverso il Decreto Calabria, che nel prossimo triennio permetterà ulteriori assunzioni, a cominciare dal 2022. Non appena sarà definito a livello nazionale il riparto delle risorse per la Sanità delle Regioni e verranno rimborsati dallo Stato i circa 340 milioni residui della spesa per la pandemia anticipati dal Piemonte nel 2021.